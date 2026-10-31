Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar, yeğeni Levent İnanır’ın yeni açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. 26 Haziran’da hayatını kaybeden usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının açıklanmasının ardından taraflar arasındaki iddialar karşılıklı açıklamalarla büyüdü.

KURAL’DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısına ait olan çok sayıda lüks saatin ve ziynet eşyasının kayıp olduğunu iddia etti.

Jülide Kural, ünlü oyuncunun lüks marka saatlerinin bulunmadığını belirtmişti. Bu sözlere yanıt veren Levent İnanır ise dayısının hastaneye kaldırılmadan önceki görüşmelerinde farklı lüks marka saatler ve yüzükler taktığını öne sürdü.

Eşyalara tedbir konulması için hukuki süreç başlattığını belirten İnanır, hakim ve avukatıyla eve gittiklerinde saat, yüzük ve altın çakmakların hiçbirini bulamadıklarını öne sürdü. Kadir İnanır’ın kasasının da açıldığını ancak ziynet eşyalarına burada da rastlanmadığını söyledi. İnanır, “Dayımla son üç görüşmemizde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Jülide Hanım, evden para çaldı diyerek çalışanı suçlayınca ben de hukuki yola başvurdum.” ifadelerini kullandı.