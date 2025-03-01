Yolcuların el bagajlarında en sık el konulan eşyalardan biri Nutella oldu. Paris Orly Havalimanı'nda 2022 yılında 80 ton Nutella valizlerden çıkarıldı.

Nutella, hava düzenlemelerinin kurbanı oldu

Le Parisien gazetesinin haberine göre, güvenlik kontrollerinde ele geçirilen ürünler arasında Nutella kavanozları dikkat çekiyor. Her yıl on binlerce yolcu, bazen gümrüksüz satış mağazalarından aldıkları, bazen de ülkelerinden hediye olarak getirdikleri veya uçuş için "hayatta kalma erzağı" olarak kullandıkları çikolata kavanozlarını terk etmek zorunda kalıyor.

Sorun şu ki, Nutella ve benzer dokudaki diğer gıdalar (reçeller, yoğurtlar, taze peynirler vb.) sivil havacılık standartlarına göre sıvı olarak kabul ediliyor. Kabinde taşınan her türlü sıvı gibi, bu ürünler de 100 ml'yi geçemiyor; aksi takdirde güvenlik tarafından el konuluyor.

El konulan ürünler arasında Nutella önemli bir yer tutarken, güvenlik görevlilerinin kutularına giren tek şaşırtıcı ürün bu değil. Fransız havalimanı istatistiklerine göre, şu ürünler de düzenli olarak gündeme geliyor:

Matkaplar ve elektrikli aletler: Bazı yolcular, bu tür tehlikeli nesnelerin kabine alınamayacağını unutarak, onları yanlarında taşımaya çalışıyor.

Kettlebell ve dambıllar: Vücut geliştirme tutkunları, ekipmanlarını yanlarında bulundurmak isteyebiliyor, ancak bu nesnelerin potansiyel birer silah olabileceğini fark etmiyorlar.

Havai fişekler ve maytaplar: Özellikle bayram dönemlerinde sıkça ele geçirilen bu patlayıcı maddelerin uçaklara alınması kesinlikle yasaktır.

Egzotik bitkiler ve tohumlar: Gümrükler, yerel biyolojik çeşitlilik için risk oluşturabilecek bu tür ithalatları sıkı bir şekilde denetliyor.