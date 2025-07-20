“Bu Cumhuriyet’in eseridir, nankörlük etme!”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İnce, Tekin’in sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Erzurum’un köyünden çıkıp bakan olabildiysen, bu Cumhuriyet sayesindedir, nankör Yusuf!”

İnce, Cumhuriyet’in eğitim ve eşitlik ilkeleri sayesinde Anadolu’nun en ücra köylerinden çıkarak yüksek makamlara gelen birçok ismin olduğunu hatırlattı.

“Eski Türkiye’de liyakat vardı, şimdi o da kalmadı”

İnce, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Süleyman Demirel, Isparta’nın İslamköyü’nden çıkıp Cumhurbaşkanı olmadı mı? Bu sizin döneminizde mi oldu? Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana, Anadolu’nun dört bir yanından bilim insanları, paşalar, diplomatlar, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti.”

İnce, Tekin’in “Eski Türkiye bitti” sözlerini de eleştirerek, eğer “eski Türkiye”de liyakat esas alınmasaydı bugünkü görevine asla gelemeyeceğini vurguladı. Sert sözlerle devam eden açıklamada İnce şu ifadeye de yer verdi:

“Ha diyorsan ki eskiden liyakat vardı, şimdi o kalktı; ben bile bakan olabiliyorum, eski Türkiye olsaydı bakanlığın kapısından içeri giremezdim... Bak bu konuda haklısın!”

Milli Eğitim Bakanı’na Yönelik Eleştiriler Artıyor

İnce’nin açıklamaları, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görürken, Milli Eğitim Bakanı Tekin’in sözlerine yönelik eleştirileri de artırdı.