Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.



YILLAR SONRA KILIÇDAROĞLU VE İNCE BİR ARAYA GELDİ Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken cenaze namazının ardından Türeli için askeri tören düzenlendi.



CHP'den ayrılık sürecinde Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Muharrem İnce, yıllar sonra yeniden Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken, kılınan cenaze namazının ardından Türeli'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.



ÖZEL'İN ÇELENKİNE MÜDAHALE ETTİLER



Öte yandan CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in cenaze törenine gönderdiği çelenkten "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" yazan isimliğin söküldüğü görüldü.





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