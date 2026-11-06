İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir dükkânın ön vitrinindeki saati inceleme bahanesiyle eline alan şüpheli, iş yeri sahibinin anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dükkânın önüne gelen şüpheli vitrindeki saatleri incelemeye başladı. Bir süre sonra seçtiği saati eline alan şüpheli, saatle birlikte hızla uzaklaştı.
Saatin yerinde olmadığını bir süre sonra fark eden dükkân sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda şüphelinin saati alarak uzaklaştığı görüldü. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.