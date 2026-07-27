Uzun yıllardır Londra'da yaşayan oyuncu İnci Türkay, oğlu Ali Eroğlu'nun üniversite mezuniyetini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. London School of Economics and Political Science'daki (LSE) lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Ali Eroğlu'nun mezuniyet törenine katılan Türkay, "Seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum" sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği "Betüş" karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, oğlu Ali Eroğlu'nun mezuniyet sevincini takipçileriyle paylaştı.

Uzun yıllardır eşi Atilla Saral ve oğlu Ali ile birlikte Londra'da yaşamını sürdüren oyuncu, Ali Eroğlu'nun London School of Economics and Political Science'daki (LSE) lisans eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabında yayımlayan 54 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni her şeyden çok seviyorum."

Türkay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncu Evrim Akın, Doğa Rutkay Kamal ve Ayşen İnci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim çifti tebrik eden mesajlar paylaştı.

İnci Türkay, 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evli kalmış, bu evlilikten 2005 yılında Ali Eroğlu dünyaya gelmişti. Oyuncu, 2019 yılında ise oyuncu ve manken Atilla Saral ile evlenmişti.