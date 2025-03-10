İncil'in son bölümü Vahiy Kitabı'nda erken Hristiyanlık dönemine ait şaşırtıcı imgeler yer alıyor. Bu metni araştırmacıları da 2'ye böldü. Günümüzle bağlantılı olabileceğini iddia edilirken, bazıları ise ABD kehaneti olduğunu söylüyor.

MODERN SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNİ ÖNGÖRÜYOR

Yazar Jared Brock, kitabında Vahiy'deki betimlemelerin nükleer patlamalar, insansız hava araçları ve robot askerler gibi modern savaş teknolojilerine dair bir öngörü olabileceğini tartışıyor. Brock’a göre Vahiy, tarih boyunca tekrar eden döngüleri anlatıyor. Bunlar insanlığın Tanrı'dan uzaklaşması, ardından gelen yargı ve nihai kurtuluş.

ABD KEHANETİ Mİ?

Kitapta yer alan metinler, 'Roma İmparatorluğu gibi büyük uygarlıkların çöküşüyle benzerlikler taşıyan bu kehanetler, gelecekte ABD gibi süper güçlerin de düşüşüne işaret edebilir mi?' gibi tartışmaları da beraberinde getiriyor.Özellikle Vahiy 8 ve 9. bölümlerde geçen, denize düşen alevli bir dağ veya insan yüzüne benzeyen varlıklar gibi imgeler, bazı yorumcular tarafından nükleer savaş, biyolojik saldırılar veya yapay zeka destekli savaş teknolojileriyle ilişkilendiriliyor.

Brock, günümüz toplumunun aşırı bireyselcilik, materyalizm ve ahlaki çöküş içinde olduğunu ve bunun Vahiy'de bahsedilen döngülerin yeni bir aşamasına işaret edebileceğini düşünüyor. Ona göre, geçmişte olduğu gibi bugünkü dünya da büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir.