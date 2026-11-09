Parlak yüzeyleri ve kendine özgü görünümleriyle yüzyıllardır değerli mücevherler arasında yer alan incinin iç yapısı bir videoyla ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir adam, elindeki inciyi çekiçle kırarak içindeki yapıyı ortaya çıkardı. Milyonlarca kişinin izlediği görüntülerde incinin içinden çıkan katmanlar dikkat çekti.

Instagram'da "the_shearls" adlı hesapta paylaşılan videoda, bir adamın inciyi çekiçle hafifçe vurarak dış yüzeyini zedelediği görülüyor. Ardından incinin dışındaki tabakaları dikkatlice ayırmaya başlayan adam, her katmanın altında bir yenisiyle karşılaşıyor.

Görüntüler ilerledikçe incinin yapısı daha da ilginç bir hal alıyor. Birbirinin üzerine sıralanmış parlak katmanlar, soğan kabuğunun soyulmasını andıran bir görüntü oluşturuyor. İnci merkezine yaklaşıldığında katmanlar küçülüyor ve sonunda dış yüzeyden oldukça farklı görünen beyazımsı bir çekirdek ortaya çıkıyor. Söz konusu video sosyal medyada büyük ilgi görürken 23,4 milyon kez izlendi.

İncinin parlaklığının arkasında ne var?

İncilerin kendine özgü parlaklığı, oluşum süreçlerinde biriken sedef tabakalarından kaynaklanıyor. Belirli yumuşakça türlerinin içinde oluşan inciler, zamanla üst üste biriken sedef katmanları sayesinde karakteristik görünümünü kazanıyor.

Büyük ölçüde kalsiyum karbonat ve organik maddelerden oluşan bu yapı, ışığın farklı açılarda yansımasını sağlayarak incilere özgü parlaklığı ortaya çıkarıyor.

Videoda görülen inci ise içindeki belirgin çekirdek nedeniyle çekirdek kullanılarak üretilmiş kültür incilerinden biri olabilir. Bu yöntemde, midyenin ya da istiridyenin içine küçük bir küre yerleştiriliyor. Yumuşakça, zamanla bu çekirdeğin çevresini sedef tabakalarıyla kaplıyor.

Doğal incilerde ise genellikle bu kadar büyük ve düzenli bir çekirdek bulunmuyor. Bu nedenle videoda ortaya çıkan beyazımsı merkez, incinin kültür yöntemiyle üretilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Gerçek inci nasıl anlaşılır?

Bir incinin gerçek olup olmadığını anlamak için geçmişten beri kullanılan yöntemlerden biri, yüzeyini dişlere hafifçe sürtmek. Gerçek inciler, sedefin mikroskobik yapısı nedeniyle genellikle hafif pürüzlü ve kumlu bir his bırakıyor. Plastik veya camdan üretilen imitasyon inciler ise çoğunlukla daha pürüzsüz bir yüzeye sahip oluyor.

Ancak bu yöntem kesin sonuç vermiyor. Bir incinin gerçek olup olmadığından emin olmak isteyenlerin uzman görüşüne başvurması öneriliyor.

Gemologlar, incinin yüzeyini inceleyerek ve gerektiğinde röntgen görüntüleme yöntemlerinden yararlanarak iç yapısı hakkında bilgi edinebiliyor.

Öte yandan kültür incilerinin de gerçek inci olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü bu inciler de doğal süreçlerle, canlı bir yumuşakçanın içinde oluşuyor. Plastik ve cam gibi malzemelerden üretilen taklit ürünler ise gerçek inci sınıfında değerlendirilmiyor.