Halil Sezai, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan'ı izlemeye pilot arkadaşı Elif Güveyler ile gitti.

Röportaj vermek istemeyen Sezai "Ben kullanmıyorum, bıraktım bu işleri. Teoman 2 oldum" diyerek kameralardan uzak durmaya çalıştı.

(Teoman geçenlerde "57.5 yaşındayım, artık aşk meşk hikâye" açıklamasını yapmıştı.)

"HER ŞEYİ BIRAKTIM"

Halil Sezai, yanındaki kız arkadaşı Elif Güveyler ile ilgili de şu yorumda bulundu: "Basına yansıması onun için problem olabilir" ifadelerini kullandı.

Sezai, "Aranızda özel bir arkadaşlık var mı?" sorusuna ise "Bende o işler yok, her şeyi bıraktım" yanıtını verdi.yleyeceğim şeyler problem olabilir, yapımcımız şu an hapiste İmamoğlu operasyonlarından dolayı" dedi.

"İMAMOĞLU OPERASYONLARINDAN DOLAYI HAPİSTE"

Bu arada geçen günlerde bir döneme damga vuran İncir Reçeli filminin üçüncüsünün çekileceği iddia edilmişti.

Başrol karakter 'Metin'e hayat veren Halil Sezai, bu konuyla ilgili sorulara da dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Söyleyeceğim şeyler problem olabilir, yapımcımız şu an hapiste İmamoğlu operasyonlarından dolayı" dedi.

'İSYAN' BÜYÜK İLGİ TOPLAMIŞTI

2010 yılında vizyona giren ilk filmde Halil Sezai'nin söylediği 'İsyan' şarkısı büyük ilgiyle dinlenmişti. Filmin ikinci serisi ise 2014 yılında seyirci ile buluşmuştu.