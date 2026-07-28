Bir adet incirin fiyatının 42 lirayı bulması gıda enflasyonun geldiği noktayı adeta özetledi.

‘ÇOK PAHALI ALAMAM’

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde incirin fiyatına tepki gösteren bir vatandaş, “Vatandaşa Allah yardım etsin. Ben incir alamam. 21 liraya belki yarısını alırım” dedi. İncir satıcısı ise ürünleri Aydınlar Köyü’ndeki bahçesinden getirdiğini anlatarak, “Kendi üretimim olan incirleri satıyorum. Kilogramı 300 lira. Geçen yıl da kilogramını 300-350 lira arasında satıyorduk” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise “Yemem, enayi yerine düşmem. Geçen daha uyguna bulmuştum. Bu fiyatlarla almak mümkün değil” dedi. Başka bir vatandaş da “Çok pahalı. Almam da yemem de mümkün değil” diye konuştu.