Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan ve Ürdün’ün kızıl kumtaşı kayalıklarına oyulan antik Petra şehri, yüzyıllardır arkeologların ve tarih meraklılarının göz bebeği. Sinema dünyası ise burayı daha çok Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi filminde Kutsal Kase’nin saklandığı büyüleyici mekan olarak tanıyor. Ancak yakın zamanda yaşanan bir gelişme, Hollywood kurgularını geride bırakacak türden gerçek bir arkeoloji mucizesine sahne oldu.

Arkeologlar, Petra'nın en ikonik yapısı olan El-Khazneh (Hazine) tapınağının tam altında, en az 2000 yıldır gün yüzü görmemiş gizli bir mezar odası keşfetti. Üstelik bu mezar, bugüne kadar bölgede bulunanların aksine hiç yağmalanmamıştı.

YÜZYILLARDIR BASILAN TOPRAĞIN ALTINDAKİ SIR

Discovery Channel'ın sevilen belgesel programı "Expedition Unknown" (Bilinmeyene Yolculuk) ekibinin de yakından takip ettiği bu kazı, Amerikan Araştırma Merkezi (ACOR) yöneticisi Pearce Paul Creasman liderliğinde gerçekleştirildi.

Ekip, ilk olarak yüzeyin altını görüntüleyebilen gelişmiş bir yer altı radarı (GPR) kullandı. Radardan gelen sıra dışı veriler, Ürdün hükümetini heyecanlandırdı ve bu hassas noktada kazı yapılması için özel izin verildi. Kazma vurulduğunda ise tarih kitaplarını değiştirecek o keşif yapıldı: Tam 12 insan iskeleti ve yanlarında gömülmüş çok sayıda değerli eser.

Belgesel sunucusu Josh Gates konuyla ilgili "Petra'nın bilimsel olarak incelendiği iki yüz yıllık süreçte daha önce buna benzer hiçbir şey bulunamadı. Dünyanın en çok ziyaret edilen, en göz önünde olan yapısının hemen altında bile hâlâ keşfedilmeyi bekleyen devasa sırlar var." dedi.

KUTSAL KASE GERÇEK Mİ OLUYOR?

Keşfi asıl benzersiz kılan detay, antik Petra'daki mezarların neredeyse tamamının yüzyıllar önce mezar hırsızları tarafından boşaltılmış olmasıydı. Bu yeni mezar odası ise adeta bir zaman kapsülü gibi sapasağlam duruyordu.

Bölgenin yoğun sel alan yapısı nedeniyle gözenekli kumtaşından sızan nem, iskeletlerin bir kısmında küflenmeye yol açmış olsa da kemik bütünlüğü korunmuş durumdaydı. İskeletlerin yanı sıra mezardan; bronz, demir ve seramik kaplar çıkarıldı.

En şaşırtıcı detay ise şuydu: İskeletlerden birinin kollarının arasında duran seramik kadeh, Indiana Jones filminde dekor olarak kullanılan meşhur "Kutsal Kase"ye inanılmaz derecede benziyordu. Belgeselci Josh Gates bu anı, "Tarihin sanatı taklit ettiği muhteşem bir tesadüf" olarak yorumladı.

BULUNAN İSKELETLER KİME AİT?

Hazine binasının hemen girişinde, yani antik kentin en "lüks ve prestijli" noktasında yer alması, bu mezara gömülen kişilerin sıradan halktan olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu 12 kişinin dönemin gizemli krallığı Nebatiler içinde çok yüksek statüye sahip, belki de kraliyet ailesine mensup kişiler olduğunu düşünüyor.

Arkeolog Creasman, kemiklerin birbirine karışmamış (eklemli) halde bulunmasının bilimsel açıdan altın değerinde olduğunu vurguluyor. Bu kalıntılar üzerinde yapılacak DNA ve yaş tayini analizleri; Nebatilerin beslenme alışkanlıklarını, hastalıklarını, kökenlerini ve en önemlisi, yapım tarihi hala kesin olarak bilinmeyen Hazine binasının gerçek yaşını ortaya çıkaracak.