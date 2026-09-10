Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde sabah saatlerinde acı bir kaza meydana geldi. Diş tedavisi yaptırmak amacıyla özel halk otobüsüne binen 66 yaşındaki Coşkun Bilici, hastaneye ulaşmasının ardından acil servis önündeki durakta araçtan indi. HASTANE BAHÇESİNDE İNDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI Bilici, otobüsten indikten hemen sonra yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada Tolga K. idaresindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün aniden hareket etmesi sonucu sürücünün fark edemediği Bilici, aracın altında kaldı. 1,5 SAATLİK MÜDAHALE YETMEDİ Kazayı gören hastane personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından talihsiz adam derhal acil servise kaldırıldı. Burada yaklaşık 1,5 saat boyunca doktorların hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği Coşkun Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilici’nin cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye alınacağı öğrenildi. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Tolga K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, feci kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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