Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde dün sabah saatlerinde yaşanan ve 66 yaşındaki Coşkun Bilici’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayla ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. HASTANE BİNASI ÖNÜNDE ARACIN ALTINDA KALMIŞTI Diş tedavisi için geldiği hastanenin acil servis durağında özel halk otobüsünden inen Coşkun Bilici, yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada hareket eden Tolga K. idaresindeki 67 HO 8009 plakalı otobüsün altında kalmıştı. Hastane personelinin ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırılan yaşlı adam, doktorların yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. ŞÖFÖR ZONGULDAK ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ Feci kazanın ardından polis ekiplerince derhal gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Tolga K.’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Gözaltı süresi biten sürücü Tolga K., sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli şoförün savcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılması bekleniyor.

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