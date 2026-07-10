Bir mağazada satışa sunulan mutfak ürünlerinin fiyat etiketleri, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ürünlerin eski satış fiyatlarının oldukça yüksek gösterildiğini, ardından ise büyük indirim uygulanmış izlenimi verildiğini öne süren bir kadın, yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, normal satış fiyatı 7 bin 500 TL olarak belirtilen bir çaydanlığın indirimle 1.500 TL'ye düştüğü görülüyor. Kadın, "Neden buna izin veriliyor?" sözleriyle duruma tepki göstererek, bu tür kampanyaların tüketicileri yanıltabileceğini savundu.

İNDİRİM DENEN RAKAMLARA SERT TEPKİ

Videoda ayrıca, etiketinde 4 bin TL'den 799,99 TL'ye düştüğü belirtilen bir sürahi ile 3 bin TL'den 599 TL'ye indirildiği görülen bir bardak da paylaşıldı. Vatandaş, görüntülerini "Ticaret Bakanlığı nerede?" ifadeleriyle sosyal medya hesabında yayımladı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu fiyatların kampanya kapsamında gerçek indirim olabileceğini dile getirirken, bazıları ise yüksek indirim oranlarının tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Paylaşılan görüntülerin ardından indirim kampanyaları ve fiyatlandırma uygulamaları yeniden gündeme gelirken, tüketiciler etiketlerde yer alan eski ve yeni fiyat bilgilerinin açık, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde sunulmasının önemine dikkat çekti.