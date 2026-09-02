Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan sahte indirim reklamlarına karşı sıkı tedbirler alıyor. 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren güçe giren yeni yönetmelik uyarınca, aldatıcı ilan eden firmalara 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar yükselebilen idari para cezası uygulanacak.

"SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI ESAS ALINACAK"

Yeni düzenlemenin en kritik maddesi, indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması kuralıdır. Bu kural, fiyatı kısa sürede yapay olarak yükseltip ardından sahte bir indirim yapan satıcıların önünü kesmeyi hedefliyor.

Reklam Kurulı'nın denetimlerinde, gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, stok bilgilerinin doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalar mevzuata aykırı bulunarak failleri hakkında idari yaptırım uygulanıyor.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek. Yönetmelik, yalnızca "Yüzde 50 indirim" gibi doğrudan ifadelerle yapılan kampanyaları değil, tüketiciye fayda sağlamayı belirli bir şarta bağlayan şartlı satış reklamlarını da kapsıyor.

Düzenleme sınırlı kalmıyor; hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi günümüz pazarlama uygulamalarına ilişkin yeni kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak ve piyasada adil rekabeti güçlendirmek için denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguluyor. Bu kapsamda, dijital platformlar da dâhil tüm mecralarda yapılan denetimler sürüyor.