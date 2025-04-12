Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki sürücüleri umutlandırmıştı. Son günlerde akaryakıt fiyatlarında arka arkaya yaşanan indirimler özellikle benzin kullanıcılarını sevindirmişti. Ancak bu olumlu gelişme fazla uzun sürmedi. 12 Nisan 2025 itibarıyla benzine zam yapıldı.

İKİ GÜNLÜK İNDİRİM DALGASI

Brent petrolün varil fiyatı, 74 dolardan 60 dolara kadar gerileyerek uluslararası piyasalarda dikkat çekerken, Türkiye'de bu gelişme ilk olarak motorin fiyatlarına yansıdı. 8 Nisan Salı günü motorine 2 lira 64 kuruş indirim yapılmasının ardından gözler benzine çevrildi.

Beklenen indirim, 10 Nisan’da gerçekleşti. Benzin litre fiyatı 2 lira 24 kuruş ucuzladı. Bu indirimden sadece bir gün sonra, 11 Nisan’da benzin fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Böylece toplamda iki gün içerisinde benzinde 3 lira 59 kuruşluk kayda değer bir düşüş yaşandı.

ZAM GERİ DÖNDÜ, FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki düşüş eğilimi kalıcı olmadı. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla, gece yarısından sonra benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı. Sürücüler indirimlerin tadını çıkaramadan yeniden artan fiyatlarla karşı karşıya kaldı.

12 NİSAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL/LT

Motorin: 44,32 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL/LT

Motorin: 44,20 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara

Benzin: 44,75 TL/LT

Motorin: 45,07 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir

Benzin: 45,12 TL/LT

Motorin: 45,43 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT