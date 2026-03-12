ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmanın küresel enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde, Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseliyor. 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece yarısı itibarıyla motorine 68 kuruş, benzine ise 50 kuruş zam uygulanacak.

İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Brent petrol fiyatları, son dönemde 119 dolara kadar tırmanmış; ardından dünkü seansta 84 dolara gerilemiş ve uzun süredir devam eden zam dalgasını geçici olarak durdurmuştu. Bu düşüşün ardından tüketicilere "ilk indirim" müjdesi verilmişti.

Ancak sevinci kısa sürdü. Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol tanklarının vurulması ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik rezerv açıklamasına karşın petrol fiyatları yüzde 4 artışla yeniden 90 dolar sınırına dayandı. Küresel piyasalardaki bu ani dalgalanma, doğrudan Türkiye'deki maliyetlere yansıdı.

ZAM ASLINDA DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin akaryakıttaki ani fiyat şoklarını yumuşatmak amacıyla uyguladığı "Eşel Mobil" sistemi bu zamda da devreye girdi. Sisteme göre küresel piyasalardan kaynaklanan artışın yüzde 75'lik bölümü, devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) vazgeçmesiyle karşılanıyor; kalan yüzde 25 ise tüketiciye pompa fiyatı olarak yansıtılıyor.

Sektör kaynaklarından derlenen hesaplamalara göre rakamlar şöyle:

Motorin (dizel):

Piyasadan kaynaklanan toplam artış 2 lira 72 kuruş. Devlet bu tutarın 2 lira 4 kuruşunu ÖTV'den karşılıyor. Tüketiciye yansıyacak net zam ise 68 kuruş.

Benzin:

Toplam artış 2 lira. Devlet 1 lira 50 kuruşu üstleniyor. Pompaya yansıyacak net tutar ise 50 kuruş.