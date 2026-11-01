Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mağazalarına "yüzde 80 indirim" tabelası asan ancak bu fiyat avantajını ispatlayamayan ev ve dekorasyon zincirine 216 bin 740 lira para cezası kesti ve tanıtımları durdurdu. Bu karar, vitrinlerde ilan edilen indirim oranlarının geriye dönük fiyatlarla kanıtlanamaması halinde doğrudan yasal yaptırımla karşılaşacağını kesinleştirdi.

İSTANBUL VE MERSİN ŞUBELERİNDEKİ KAMPANYA İNCELENDİ

Ev ve dekorasyon ürünleri satan zincir mağaza, İstanbul ve Mersin'deki şubelerinde geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Mağaza vitrinlerine ve reyonlara yerleştirilen afişlerde ürünlerin yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunulduğu duyuruldu. Tanıtımlar sonucunda tüketiciler nezdinde yüksek oranda fiyat avantajı sağlandığı algısı oluşturuldu.

FİYAT AVANTAJI NEDEN İSPATLANAMADI?

Reklam Kurulu müfettişleri, yürütülen inceleme kapsamında söz konusu kampanyadaki etiketleri ve geçmiş satış tutarlarını denetime aldı. Yapılan resmi incelemede, indirim öncesi fiyatlar ile indirimli olduğu iddia edilen satış fiyatları karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda şirketin iddia ettiği oranda bir indirim sağlamadığı ve vaat edilen fiyat avantajını resmi belgelerle kanıtlayamadığı tespit edildi.

NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetim sonuçlarına dair resmi açıklamada bulundu. Reklam Kurulu, yapılan tanıtımları ticari reklam mevzuatına ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı buldu. Kurul, mevzuata aykırılığın tespit edildiği iki ayrı dosya kapsamında şirkete toplam 216 bin 740 lira idari para cezası verdi.

ALDATICI REKLAMLAR İÇİN DURDURMA KARARI

Para cezasının yanı sıra, gerçeği yansıtmayan indirim tanıtımlarının derhal yayından ve mağazalardan kaldırılmasına hükmedildi. Karar doğrultusunda şirketin afiş ve broşür uygulamaları sonlandırıldı. Tüketiciyi yanıltan benzeri indirim kampanyalarına yönelik denetimlerin piyasa genelinde devam edeceği bildirildi.