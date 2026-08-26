Otomotiv dünyasında bir aracın tasarımı; performans, konfor ve güvenilirlik kadar belirleyici bir rol oynuyor. SlashGear uzmanlarının derlediği analiz, sıradışı dış görünümleri nedeniyle uygun fiyatlarına ve pratik çözümlerine rağmen alıcı bulmakta zorlanan ve en başarısız tasarımlar arasında gösterilen modelleri öne çıkarıyor.

Koreli üretici SsangYong'un 2005 yılında üç sıra koltuklu bir aile aracı olarak piyasaya sürdüğü Rodius, geniş iç hacim hedefiyle tasarlansa da dengesiz hatlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek ve uzun gövde yapısının arka tarafta aniden kesilmesi, yuvarlatılmış ön kısımla birleştiğinde orantısız bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Benzer şekilde devi andıran boyutlarıyla bilinen Youabian Puma ise spor araba hatlarını devasa SUV tekerlekleriyle birleştirerek "tekerlekli canavar kamyon" tanımını çağrıştıran heybetli ve sıra dışı bir yapı sunuyor.

Geniş iç mekân kaygısıyla tasarlanan bir diğer model olan 1998 çıkışlı Fiat Multipla, altı kişilik oturma kapasitesi ve pratikliğiyle öne çıksa da "iki katlı" görünümü ve farklı yüksekliklere yerleştirilmiş farlarıyla hafızalarda yer edindi.

1989 üretimi Nissan S-Cargo ise dikey yan duvarları, küçük tekerlekleri ve yuvarlak arka camlarıyla bir salyangozu andırdığı için otomotiv medyasında radikal tasarımlı araçlar arasında gösteriliyor.

Retro esintiler taşıyan 2003 model Chevrolet SSR ise 20. yüzyılın ortalarındaki Amerikan otomobillerine atıfta bulunan üstü açılır pikap konseptiyle piyasaya sürüldü. Ancak ağır yapısı, hantal kullanımı ve net bir kullanım amacına hitap etmemesi nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekmeyerek ticari anlamda beklentilerin gerisinde kaldı.