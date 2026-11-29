Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Hapa Dönek, uzun süredir baktığı ineğinin ölmesinin ardından yaşadığı üzüntüyle gündeme gelmişti.

İneğinin ölümü üzerine ağıt yakarak gözyaşı döken Dönek'e, Afyonkarahisar'dan hayırsever bir aile destek oldu.

Hayırsever aile, Hapa Dönek'e yeni bir inek hediye etmeye karar verdi. Ahırlarından seçtikleri inek, kapalı kasa kamyonete yüklenerek Manavgat'taki evine kadar getirildi ve kendisine teslim edildi.

'BU VATANIN EVLATLARI HEP SENİN YANINDA'

Hapa Dönek'e inekle birlikte gönderilen mektubu torunu İlyas Bahar (20) okudu. "Afyonkarahisar’dan evlatların olarak ellerinden öper, selam ve dualarımızı göndeririz. Sen bir daha hiç ağlama, üzülme" ifadelerine yer verilen mektupta, "Allahuteala birini alır birini verir. Bizim anneannemiz, babaannemiz bu dünyadan erken göçtü. Biz seni onların yerine koyduk. Rabbim sana sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Ahırımızdan senin oradaki arazi ve ahır şartlarına en uygun ineğimizi seçip gönderdik. 6 aylık da gebedir. İnşallah yavrusu bereketiyle gelsin, ahırını doldursun. Sana yoldaş, sırdaş ve arkadaş olsun. Sen bizlere dua et yeter. Bu vatanın evlatları hep senin yanında. Ellerinden öperiz" denildi.

İNEĞİNİ OKŞAYIP, MANİ OKUDU

Hayırsever vatandaşların gönderdiği mektup okururken duygusal anlar yaşayan Hapa Dönek, yeni ineğine 'Sarı Maya' adını verdi.

Başından ayrılmadığı ineğini sürekli okşayan Hapa Dönek, "Sarım benim de morum benim. Güzel kızım da güzel kızım. Kızımın yerine de geldi güzel kızım" diyerek mani okudu. Hapa Dönek daha sonra ineği ahırına koydu.