Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, ahırda bulunan buzağıyı emzirmesini sağlamak amacıyla bahçede otlayan ineğin yanına götürdü.
Bu işlem sırasında inek, aniden boynuzlarıyla gence saldırdı. Göğüs bölgesine aldığı şiddetli boynuz darbeleri sonucunda ağır yaralanan Tazegün için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Tazegün, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.