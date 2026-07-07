Kaza, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhan T. (33) yönetimindeki 16 AUU 586 plakalı minibüs ile Esma E. (31) idaresindeki 26 ALZ 399 plakalı otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, minibüs ise savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Esma E., minibüs sürücüsü Ferhan T. ile minibüste yolcu olarak bulunan Fariz K. (46) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.