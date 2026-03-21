Bursa İnegöl girişindeki bir alkollü restoranda gece saat 02.30 sıralarında bıçaklı yaralama meydana geldi. Bursa-Ankara kara yolu üzerinde bulunan işletmeye giden Mustafa K. ve Koray G., hesap ödedikleri sırada yan masadaki iki müşteri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
BIÇAKLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki bıçakla saldırdı. Mustafa K. karnından, Koray G. ise sırt ve sağ bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi restoranda yaptı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.