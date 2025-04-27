İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Boğaz mahallesi, 2025 ada, 13 parsel
Adresi: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Boğaz mahallesi, 2025 ada, 13 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü: 24.487,42 m2
İmar Durumu: Taşınmaz "Tarım Alanı ve Öneri Demiryolu alanı" planlıdır.
Kıymeti: 15.000.000,00-TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 14.05.2025 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21.05.2025 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 10.06.2025 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17.06.2025 - 11:40
TAŞINMAZIN:
Özellikleri: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Boğaz mahallesi, 2032 ada, 1 parsel
Adresi: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Boğaz mahallesi, 2032 ada, 1 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü: 23.159,95 m2
İmar Durumu: Taşınmaz "Tarım Alanı" planlıdır.
Kıymeti: 14.200.000,00-TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 14.05.2025 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21.05.2025 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 10.06.2025 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17.06.2025 - 14:35
23.04.2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02213345