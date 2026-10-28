Dünya mutfaklarını mercek altına alan uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, gezegenin dört bir yanından yüzlerce farklı köfte tarifini puanlayarak global bir sıralama yayımladı. Listede İtalya'dan Japonya'ya, İspanya'dan Vietnam'a kadar dev mutfaklar kıyasıya yarışırken, Türkiye'nin gastronomi zenginliği sıralamaya damgasını vurdu.

HERKESİ TERS KÖŞE YAPAN TÜRK LEZZETİ

Türkiye'de köfte denince akla ilk gelen İnegöl, Tekirdağ ya da İzmir köfte gibi popüler çeşitlerin zirveye oturması bekleniyordu. Ancak uluslararası jürinin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla hazırlanan listede dengeler değişti.

Et suyuna batırılmış özel biberli ekmek dilimleriyle sunulan Sakarya'nın tescilli lezzeti Islama Köfte, dünya genelinde dev rakiplerini tek tek eleyerek 3. sıraya yerleşti ve Türkiye'nin en yüksek puanlı köftesi oldu.

İTALYA VE YUNANİSTAN İLE KIYASIYA REKABET

Zirvenin ilk iki basamağında Akdeniz rüzgârı esti. Listenin 1. sırasında İtalya'nın geleneksel Polpette'si yer alırken, 2. basamağı Yunanistan'ın pirinçli ve terbiyeli köftesi Yuvarlakia kaptı. Bu iki dev lezzetin hemen ardından gelen Islama Köfte'yi ise doğrudan genel Türk Köftesi tanımı 4. sırada takip etti. İsveç'in meşhur Köttbullar'ı ise Türk lezzetlerinin gerisinde kalarak ancak 5. sırada yer bulabildi.

LİSTEYİ TÜRK KÖFTELERİ İSTİLA ETTİ

İlk 20 sıralamasına bakıldığında Türk mutfağının listede ağırlığı açıkça görüldü. Sakarya'nın gururu ıslama köftenin podyuma çıktığı listede;

Genel köfte kategorisi 4. sırada,

Dışı bulgur harcıyla kaplanan kadim lezzet İçli Köfte 12. sırada,

Yılların klasiği İnegöl Köfte 13. sırada,

Fırında patates ve domatesle harmanlanan İzmir Köfte ise 19. sırada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN İYİ 20 KÖFTESİ

Polpette – İtalya

Yuvarlakia – Yunanistan

Islama Köfte – Türkiye

Köfte (Genel) – Türkiye

Köttbullar – İsveç

Albóndigas en Salsa – İspanya

Keftedakia – Yunanistan

Bún Chả – Vietnam

Polpette al Sugo – İtalya

Tsukune Yakitori – Japonya

Kibbeh – Lübnan

İçli Köfte – Türkiye

İnegöl Köfte – Türkiye

Chiftele – Romanya

Lihapullat – Finlandiya

Kefta Tagine – Fas

Shitou – Çin

Bakso – Endonezya

İzmir Köfte – Türkiye

Bakso Goreng – Endonezya