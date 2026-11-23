Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi. Olay, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir futbol sahasında, Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında meydana geldi. Taraftarlar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından kavga sona erdi. Yaralanan 1 kişi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin kavga eden taraftarlara müdahale ettiği anlar yer aldı.

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