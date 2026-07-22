Kolombiya sokaklarında satıcılar tarafından elle çekilerek hazırlanan ve süngerimsi kıvamıyla dikkat çeken geleneksel tatlı "Gelatina de pata", üretim süreci ve içeriğiyle öne çıkıyor.

Tatlının temel maddesi, dana bacağının yani paçanın uzun saatler boyunca kaynatılmasıyla elde edilen doğal kolajenden oluşuyor. Elde edilen bu doğal jelatin, Kolombiya’da "panela" olarak bilinen işlenmemiş şeker kamışı pekmezi ile karıştırılıyor. Soğuma aşamasına gelen karışım, ustalar tarafından elle çekilip esnetilerek hafif, süngerimsi ve esnek bir yapı kazanıyor.

1917'DEN BÜGÜNE UZANAN GELENEK

Tatlının ilk olarak 1917 yılında ülkenin Valle del Cauca bölgesinde ortaya çıktığı kabul ediliyor. Günümüzde ise Valle del Cauca'da yer alan Andalucía kasabası, bu jelatinin üretim merkezi ve başkenti olarak anılıyor. Başta Medellín olmak üzere Kolombiya'nın birçok kentinde sokak satıcıları tarafından sunulan tatlı; sade halinin yanı sıra üzerine renkli şekerler, dövülmüş fıstık, rendelenmiş hindistan cevizi veya süt tozu serpilerek servis ediliyor.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı; yüksek miktarda kolajen, kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor.