Şirket, yaptığı açıklamada Kaliforniya Gıda ve Tarım Departmanından (CDFA) gerekli üretim izinlerini aldığını duyurdu. San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki tesiste üretilecek peynirin, geleneksel mozzarella gibi eriyebilmesi ve ısıtıldığında uzayabilmesi için özel bir formül geliştirildi.

SÜT YERİNE ŞEKER KULLANIYORLAR

Üretimin ilk aşamasında genetik olarak programlanan mikroorganizmalar, büyük fermantasyon tanklarında şekerle besleniyor. Bu süreçte normalde inek sütünde bulunan kazein proteini üretiliyor.

Elde edilen protein, fermantasyon ortamından ayrılarak beyaz bir toz haline getiriliyor. Ardından bitkisel yağlar, su, tuz, şeker ve minerallerle karıştırılarak mozzarella peyniri üretiliyor.

Şirket, geliştirdiği peynirin laktoz ve kolesterol içermediğini belirtiyor. Ancak süt proteini içerdiği için ürün, süt proteinine alerjisi bulunan kişiler için uygun değil.

New Culture'ın hesaplamalarına göre geliştirilen üretim yöntemi, geleneksel süt üretimine kıyasla sera gazı salımını yüzde 85'in, arazi ve su kullanımını ise yüzde 95'in üzerinde azaltabilecek.

İLK OLARAK PİZZACILARDA KULLANILACAK

Kaliforniya'daki yetkililer, üretim izni vermeden önce peynirin içeriğini, üretim aşamalarını, kullanılan ekipmanları, tesisin hijyen koşullarını ve ambalajlama yöntemlerini ayrıntılı olarak inceledi.

Verilen onay, şirketin üretim tesisini, peynir üretim sürecini ve ürün etiketini kapsıyor. Peynirin temelini oluşturan kazein proteini için şirket daha önce kendi güvenlik değerlendirmesini tamamlamış olsa da ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) henüz bu değerlendirmeye ilişkin itiraz bulunmadığını bildiren resmî yazıyı almadı.

New Culture, ticari üretim kapasitesini artırarak ilk etapta Kaliforniya'daki pizzacılara peynir tedarik etmeyi, ilerleyen dönemde ise market raflarına girmeyi hedefliyor.

Şirket, restoran ve pizzacılardan şimdiden 15 milyon doları aşan ön talep aldığını açıkladı. Peynirin geniş çaplı satışa sunulacağı tarih ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.