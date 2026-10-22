Küresel gıda güvenliği ve halk sağlığı uzmanları, çiftliklerden gelen son analiz sonuçlarının ardından kırmızı alarma geçti. İneklerde hızla yayıldığı saptanan ve süt verimini altüst eden Kuş Gribi (H5N1) virüsü, yapılan laboratuvar incelemelerinde doğrudan çiğ süt örneklerinin içinde tespit edildi. Virüsün sütlerde canlı kalabildiğinin doğrulanması üzerine uluslararası sağlık kuruluşları acil koduyla toplandı.

İNSANA BULAŞTIĞI TESCİLLENDİ

Uluslararası gıda ve sağlık denetim ajansları tarafından yayımlanan resmi raporlar, enfekte ineklerle temas eden veya virüslü çiğ süt ürünlerine maruz kalan kişilerde virüsün insana geçtiğini doğruladı. İnfeksiyonun çiftlik çalışanlarında görülmesi ve mutant suşların insan bünyesinde tespiti, tıp dünyasında "insandan insana bulaşma" riskine dair endişeleri en üst seviyeye çıkardı.

ÇİFTLİKLER MERCEK ALTINDA VE KARANTİNADA

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından virüs tespit edilen süt üretim tesisleri ve çiftlikler derhal kordon altına alındı. Virüslü hayvanlardan elde edilen sütlerin piyasaya sürülmesi engellenerek imha süreçleri başlatıldı. Biyogüvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkaran yetkililer, enfekte bölgelerdeki hayvansal ürün hareketliliğini geçici olarak kısıtladı.

"ÇİĞ SÜT TÜKETMEYİN, PASTÖRİZE ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN"

Yaşanan korkutucu gelişmelerin ardından uzmanlar halka açık uyarılarda bulundu. İşlenmemiş, kaynağı belirsiz ve kaynatılmamış çiğ sütlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Sanayi tipi pastörizasyon ve yüksek ısı işlemlerinin virüsü tamamen etkisiz hale getirdiği belirtilirken, ambalajlı ve denetimden geçmiş süt ürünlerinde herhangi bir risk bulunmadığı açıklandı. Sağlık bakanlıkları, durumun yayılmasını önlemek adına çiftliklerdeki epidemiyolojik taramaları aralıksız sürdürüyor.