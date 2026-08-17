Beslenme uzmanları ve gıda bilimi araştırmaları doğrultusunda hazırlanan veriler, süt türlerine göre elde edilen yoğurtların besin değeri, mineral ve kalsiyum içeriklerini ortaya koydu. Yapılan ölçümlere göre, besin bileşenlerinin konsantrasyonu açısından manda yoğurdu birinci sırada yer alırken, koyun yoğurdu ikinci sırada yer alıyor.

Besin değerleri incelendiğinde, 100 gram manda yoğurdunun yaklaşık 180 ila 200 miligram kalsiyum içerdiği, bu miktarın inek yoğurduna kıyasla yüzde 50 ila 60 oranında daha yüksek olduğu belirtildi.

MANDA YOĞURDU ÖN PLANA ÇIKIYOR

Manda yoğurdu aynı zamanda B12 vitamini ile hücre yenilenmesinde rol oynayan A vitamini seviyeleri açısından da en yüksek değerlere sahip tür olarak öne çıkıyor.

Yoğurt türlerinin 100 gram üzerinden karşılaştırmalı besin ve mineral tablosu şu verilerden oluşuyor:

Kalsiyum miktarı: Manda yoğurdu 180-200 mg, koyun yoğurdu 160-170 mg, inek yoğurdu 120 mg.

Protein miktarı: Koyun yoğurdu 5.5-6.0 g, manda yoğurdu 4.5-5.5 g, inek yoğurdu 3.5 g.

Sindirim özellikleri: Keçi yoğurdu A2 kazein yapısı sayesinde alerjen riski ve şişkinlik ihtimali en düşük tür olarak kaydedilirken; manda ve koyun yoğurdunun laktoz oranının inek sütüne kıyasla daha düşük olduğu belirtiliyor.

KATKISIZ VE DOĞAL SEÇENEKLER TERCİH EDİLMELİ

Üretim şekli açısından geleneksel yöntemlerle hazırlanan ev yapımı yoğurtların katkısız olması ve canlı probiyotik koruması sağladığı, süzme yoğurdun ise protein oranının yüksekliğiyle dikkat çektiği ifade edildi.

Uzmanlar, ürün tercihlerinde içerikte ilave şeker bulunmamasının ve yoğurt suyunun içerdiği B2 vitamini ile folik asit nedeniyle dökülmeden tüketilmesinin önemine dikkat çekti.