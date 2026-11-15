Kuzey Makedonya’nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka kentinde kontrolsüz şekilde dolaşan büyükbaş hayvanlar, bölge halkı için ciddi bir sorun haline geldi. Sayılarının 1000’i aştığı belirtilen inekler, ekili tarım alanlarına zarar verirken şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da görülmeye başladı. Hayvanların kara yollarına çıkması ise trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Uzun süredir çözülemeyen sorunun giderek büyümesi üzerine belediye yönetimi, merkezi hükümetten destek istemek için harekete geçti.

30 GÜNLÜK KRİZ İLANI TALEBİ

Kriva Palanka Belediye Başkanı Saško Mitovski, mülkleri zarar gören vatandaşların da katıldığı basın toplantısında, yaşanan durumun belediyenin mevcut imkanlarıyla çözülemeyecek boyuta ulaştığını belirtti.

Mitovski, başıboş hayvanların yakalanıp kontrol altına alınabilmesi için hükümete 30 günlük kriz durumu ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Belediye Kriz Ekibi tarafından hazırlanan raporda da hayvanların güvenli bölgelere taşınması için ek bütçeye, lojistik desteğe ve özel donanımlı araçlara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

BİR ÇİFTÇİNİN ZARARI 15 BİN EURO'YU GEÇTİ

Başıboş ineklerin tarım arazilerinde yol açtığı tahribat, çiftçilerin ekonomik kayıplarını da artırdı. Yerel basından MKD.mk'ye konuşan bir üretici, geçen yıl hayvanların tarlalarına girmesi nedeniyle 20 tondan fazla lahanasının zarar gördüğünü açıkladı.

Çiftçi, yalnızca kendi uğradığı maddi kaybın 15 bin euroyu aştığını ifade etti. Bölgede yıllardır devam eden kontrolsüz hayvan yetiştiriciliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Kriva Palanka Belediyesi, bölge sakinlerinin uğradığı maddi kayıpları belirlemek amacıyla 3 Kasım itibarıyla merkezi bir hasar kayıt sistemi oluşturdu. Bu sistem üzerinden vatandaşların zararlarının kayıt altına alınmasına başlandı.

Toplanan verilerin, zarar gören vatandaşların açmayı planladığı ortak tazminat davasında kullanılması hedefleniyor.

Belediyenin 30 günlük kriz durumu ilan edilmesi yönündeki talebine merkezi hükümetin nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.