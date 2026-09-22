Hayvancılık ve et sektöründe atık ya da basit bir yan ürün olarak görülebilecek bir madde, son dönemde dünya piyasalarını altüst etti. Çin ve Hong Kong merkezli tıp dünyasından gelen devasa talep, inek safra taşlarını altını dahi geride bırakan bir servet kapısına dönüştürdü.

FİYATI ONS ALTINI BİLE SOLLADI

Geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır hipertansiyon, felç ve kardiyovasküler rahatsızlıkların tedavisinde reçete edilen bu sertleşmiş sindirim birikintileri, piyasada "Niu Huang" adıyla alıcı buluyor. Özellikle felç vakalarının yüksek görüldüğü Uzak Doğu coğrafyasında hayati önem taşıyan Angong Niuhuang Wan ilacının ana maddesi olan sığır safra taşı, ender bulunması nedeniyle rekor fiyatlara ulaştı. Wall Street Journal verilerine göre Ons fiyatı 5 bin 800 doları aşan bu doğal madde, altından iki kat daha değerli konuma yükseldi.

ÇİFTLİKLERDE SAFRA TAŞI MAFYASI TÜREDİ

Sığırların yaşlandıkça vücudunda oluşan ancak verimlilik adına genç yaşta kesilmeleri nedeniyle bulunması iyice zorlaşan safra taşları, küresel ölçekte bir karaborsa yarattı. Brezilya, Avustralya ve ABD'nin sığır yetiştirilen bölgelerinde adeta "safra taşı avcılığı" başladı. Hatta Brezilya'daki bazı kırsal bölgelerde silahlı çetelerin, büyükbaş hayvanları çalmak yerine sadece vücutlarındaki safra taşlarına el koymak amacıyla çiftliklere ve mezbahalara baskınlar düzenlediği bildiriliyor.

LABORATUVARDA ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Söz konusu fahiş fiyat artışlarının ve hırsızlık vakalarının önüne geçmek isteyen Çinli araştırmacılar, elmas sektöründe olduğu gibi laboratuvar ortamında "kültürlenmiş" safra taşları geliştirmeyi başardı. Sentetik alternatifler fiyatların daha fazla yükselmesini dizginlemeyi hedeflese de doğal taşlar hâlâ piyasanın altın standardı sayılıyor.

Öte yandan Uzak Doğu'daki bu yoğun talebin yalnızca hayvanlarla sınırlı kalmadığı, insanlardan çıkarılan safra taşlarının dahi internet üzerinden yüksek meblağlara alıcı bulduğu ifade ediliyor.