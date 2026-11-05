Çevre kirliliği denince akla ilk olarak egzoz dumanları veya fabrika bacaları gelse de, madalyonun arkasında çok daha büyük bir tehlike var: İnekler.

Büyükbaş hayvanların sindirim süreçlerinde dışarı saldıkları metan gazı, atmosferi karbondioksitten kat kat daha hızlı ısıtıyor. Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, bu küresel sorunu çözmek için ezber bozan bir teknolojiye imza attı.

Ahırda elektronik burun

Araştırmacılar, ineklerin kulağına takılabilen ve "GRAZE-Tag" adı verilen akıllı bir kulak küpesi geliştirdi. Bu küçük cihaz, aslında doğadan ilham alan gelişmiş bir "elektronik burun" gibi çalışıyor.

İçindeki yapay zeka sayesinde, ahırdaki yüzlerce ağır koku arasından sadece ineğin nefesindeki metan gazını saniyeler içinde ayırt edip ölçebiliyor.

Çözüm yem değişikliğinde

Sistem, hangi ineğin ne kadar zararlı gaz saldığını anlık olarak çiftçinin cep telefonuna gönderiyor. Bu sayede çiftçiler, çok gaz salan hayvanları tespit ederek beslenme düzenlerini ve yemlerini değiştirebilecek.

Saha testleri başlayan bu yerli ve pratik çözümle, hayvancılığın dünyaya verdiği zararın sıfıra indirilmesi hedefleniyor.