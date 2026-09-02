Tennessee'deki 40 dönümlük bir güneş enerjisi sahasında hayata geçirilen proje, yenilenebilir enerji üretimi ile tarımsal faaliyetlerin aynı arazide birlikte yürütülebileceğini ortaya koyuyor. Silicon Ranch şirketi, Christiana bölgesindeki yaklaşık 5 megavat kapasiteli tesiste "CattleTracker" adlı sistemin ilk ticari uygulamasını başlattı.

Proje kapsamında 10 inek ve buzağıları, arazi dışına çıkarılmak yerine faal durumdaki güneş panellerinin altında otlatılıyor.

SIĞIRLAR İÇİN ÖZEL PANEL TASARIMI YAPILDI

Geleneksel güneş paneli düzeneklerinin alt kısımları büyükbaş hayvanların geçişine imkan tanımıyordu. Şirket bu engeli aşmak adına taşıyıcı destek ayaklarını yükselterek yapıları otopark yüksekliğine getirdi. Ayrıca izleyici sistemler, sığırlar panel sıralarına girdiğinde mekanizmanın neredeyse yatay konuma geçmesini sağlayan özel bir "otlatma" moduyla programlandı.

Panellerin yatay konuma gelmesi enerji yakalama verimliliğini bir miktar düşürse de, hayvanların padoklar arasında dönüştürülmesiyle bu kaybın dengelenmesi hedefleniyor. Genişleyen alanlar, hayvanların rahat hareket etmesine ve gölgede barınmasına olanak tanıyor.

AĞIR EKİPMAN VE DONANIM GÜVENLİĞİ

Ağırlıkları 540 kilogramı aşabilen sığırların kaşınmak amacıyla metal strüktürleri kullanması veya kablolara müdahale etme riski, malzeme denetimini kritik hale getiriyor. Sistem tasarımı, bir yandan hayvan refahını gözetirken diğer yandan ekipman hasarından kaynaklanabilecek üretim maliyeti artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Daha önce standart güneş enerjisi sahalarında küçük boyutları sayesinde altyapı değişikliği gerektirmeyen koyunlar tercih ediliyordu. 2024 verilerine göre ABD'de 130 bin akreden fazla güneş enerjisi arazisinde koyun otlatıcılığı yapıldı. Ancak ülkede sığır nüfusunun koyunlara kıyasla 17 kat daha fazla olması, modelin büyükbaş hayvanlara uyarlanmasını stratejik bir adıma dönüştürüyor.

OT KONTROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

Yaz ayları boyunca uzayan bitki örtüsü panellerin üzerini kapatarak enerji üretimini düşürdüğü için sahalarda düzenli ot temizliği gerekiyor. Çimlerin makinelerle biçilmesi ise taş ve toz nedeniyle panellere zarar verme riski taşıyor. Sığırlar, bu altyapı risklerini ortadan kaldırarak sahadaki ot kontrolünü üstleniyor.

2023 YILINDAN BERİ TAKİP EDİLİYOR

Güneş enerjisi mühendisleri, hayvan refahı uzmanları, çiftçiler ve toprak bilimcilerinin katılımıyla 2023 yılında başlayan deneme süreci devam ediyor. Araştırma ekibi; hayvanların sağlık durumunun yanı sıra panel dayanıklılığını, toprak kalitesini, su dengesini ve işletme maliyetlerini takip ediyor.

20 dönümlük test alanından elde edilecek veriler, güneş enerjisi sahalarının tarım arazisi vasfını koruyup koruyamayacağına dair ticari kanıtları ortaya koyacak.