Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı (Defra), 1 Temmuz'da başlayan 2026-27 sezonu kapsamında toplam 2.201 vaka kaydederken, bu rakamın 1.103'ünün yalnızca eylül ayında gerçekleştiği bildirildi. 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek olan sezonda, henüz ilk üç ay geride kalmışken rekor kırılması dikkat çekti.

DİLLERİ MAVİYE DÖNÜYOR

Koyun ve sığır gibi çiftlik hayvanlarını hedef alan, ateş, ülser, baş şişmesi ve topallık gibi ağır belirtilerle kendini gösteren viral hastalık, bazı vakalarda hayvanların dilinin maviye dönüp dışarı çıkmasına ve ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Çiftçileri tedavi masraflarının yanı sıra sürülerini itlaf etmek zorunda bırakan bu durum, Afrika kökenli olup son yirmi yılda Avrupa'ya yayılan virüsün sivrisinekler aracılığıyla bulaşmasıyla yayılıyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve akademisyenler bu hızlı yayılımı iklim değişikliği ve artan çevresel sıcaklıklarla ilişkilendirirken, İngiltere'de ilk kez 2023 yılında görülen BTV-3 serotipinin bu yaz İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesine kadar sıçradığı kaydedildi.

UZMANLAR UYARIDA BULUNUYOR

İnsan sağlığı veya gıda güvenliği açısından bir risk oluşturmasa da çiftçiler üzerinde büyük bir baskı yaratan salgın karşısında Ulusal Çiftçiler Birliği başkan yardımcısı Robyn Munt, üreticilerin sürekli teyakkuzda olduğunu ve aşılama tedarikinde talep odaklı süreçler yüzünden büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Resmi vakaların sadece en az bir enfekte hayvanın bulunduğu tesisleri kapsadığını, bu nedenle gerçek etkilenen hayvan sayısının çok daha yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, ılıman kışlar ve sıcak yazlar nedeniyle artan istilacı zararlı akışının gelecekte yaşanacakların habercisi olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar aşılama gibi önlemlerin hayati önem taşıdığını ancak iklim krizinin kökenine inilmediği sürece bu tehditlerin artarak devam edeceğini vurguluyor.