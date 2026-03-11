Hayvancılık sektörünün yan ürünlerinden biri olan ve halk arasında "alaza taşı" olarak bilinen sığır safra taşları, küresel piyasalarda altına oranla daha değerli bir meta haline geldi. Tıp dünyasında ilaç ham maddesi olarak kullanılan bu taşların birim fiyatı, arzın azalması ve talebin artmasıyla tarihi zirvesini gördü.

ALTINLA YARIŞIYOR

Güncel piyasa verilerine göre, sığır safra taşlarının ons başına fiyatı yaklaşık 5.800 dolar, yaklaşık 255.000 TL seviyesine yükseldi. Bu rakam, aynı dönemdeki altın ons fiyatına tekabül ediyor. Değer artışındaki temel etkenin, modern hayvancılık yöntemleri nedeniyle doğal yollarla oluşan taşlara erişimin zorlaşması olduğu belirtildi.

Geleneksel Çin tıbbında "Niu Huang" adıyla bilinen bu madde, binlerce yıldır tedavi edici özellikleriyle tanınıyor. Bu taşların kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:

- Nörolojik rahatsızlıklar: Felç ve ciddi sinir sistemi hastalıkları için üretilen ilaçların ana bileşeni.

- Kardiyovasküler sağlık: Hipertansiyon ve çeşitli kalp hastalıklarının tedavisinde ham madde kullanımı.

- İlaç sanayii: Karaciğer koruyucu ve nöroprotektif etkileri nedeniyle farmasötik ürünlerde sentetik alternatiflerine rağmen en yüksek verimlilik sunan kaynak.

GÜVENLİK SORUNARINI DA BERABERİNDE GETRİRİYOR

Safra taşlarının yüksek ekonomik değeri, dünya genelinde sığır yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik sorunlarını beraberinde getirdi. Brezilya, Avustralya ve ABD'nin Teksas eyaletinde, yalnızca bu taşları ele geçirmek amacıyla çiftliklere ve mezbahalara yönelik organize suç faaliyetlerinde artış gözlemlendiği rapor ediliyor.

Tedarik krizinin bir diğer boyutu ise modern kesim standartları. Taşların oluşması için gerekli olan ileri yaşlardaki sığırların, verimlilik odaklı sektörde daha genç yaşta kesilmesi doğal üretimi durma noktasına getirdi.

LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Doğal taşlara erişimin kısıtlı olması, bilim insanlarını laboratuvar ortamında "kültürlenmiş" safra taşı üretimine yöneltti. Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen bu sentetik alternatiflerin piyasadaki fiyat artışını dengelemesi beklense de, doğal yollarla elde edilen taşlar tıp dünyasında "en değerli seçenek" olma özelliğini korumaya devam ediyor.