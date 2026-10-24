FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi dünya futbolunun büyük çoğunluğunun desteğine sahip olduğunu savundu.

15 Yaş Altı Dünya Kupası için Azerbaycan'da bulunan Infantino, BBC'ye verdiği röportajda, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin ardından istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu gülerek geçiştirdi.

Farklı görüşleri tek çatı altında toplamanın her zaman kolay olmadığını belirten Infantino, "Anlaşmazlıkta kötü bir şey yok. Dünyanın pek çok ülkesinde bunu her gün görüyoruz. Anlaşmazlık yaşamak da farklı görüşlere sahip olmak da sorun değil ama sonrasında yolumuza devam edebilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Infantino, son dönemde artan istifa çağrıları sonrası görevi bırakmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Biliyorsunuz, dünyanın dört bir yanından 211 üye federasyon tarafından seçildim." yanıtını verdi.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) tam destek aldığını hatırlatan Infantino, "Asya Futbol Konfederasyonunun beni tam olarak desteklediği Tokyo'dan yeni dönüyorum. Tüm Afrika ülkelerinin beni desteklediği Yeşil Burun Adaları'ndaydım. Dünyanın her yerindeki tüm federasyonlarla görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm görüşlere saygı duyduğunu vurgulayan Infantino, kimin başkan olacağına ve FIFA'nın nasıl yönetileceğine üye federasyonların karar vereceğini kaydetti.

SIK DİYALOG VURGUSU

Infantino, gergin ilişkileri onarmak için UEFA ile "daha sık" diyalog kurulması gerektiğini de belirtti.

UEFA'nın talep ettiği belgeleri ne zaman sunacakları sorusuna net bir yanıt vermeyen Infantino, belgelerin yasal bir sürece tabi olduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

UEFA geçen hafta FFE ile ilgili tüm kritik belgelerin 2 Kasım'a kadar paylaşılmasını talep etmiş, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, FIFA'nın "bir dizi temel soruyu" yanıtsız bıraktığını açıklamıştı.

Mart 2027'deki seçimde Infantino'nun karşısına çıkacak adaylar için başvuru süreci 18 Kasım'da sona eriyor.

Gianni Infantino, 2016'dan bu yana FIFA başkanlığı görevini sürdürüyor.