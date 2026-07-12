FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan 48 takımlı formatın gördüğü yoğun ilgi ve aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından turnuvayı daha da büyütmeyi hedefliyor.

Infantino, 2030 turnuvası için takım sayısının 64’e çıkarılması ihtimalinin değerlendirileceğini duyurdu. 2026 Dünya Kupası ile birlikte 48 takımlı yeni formata geçilirken, FIFA’nın bu sayıyı daha da artırmayı gündemine alması futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Infantino, önerinin turnuva sonrası ilgili komitelerde detaylı şekilde ele alınacağını belirtti.

2030 Dünya Kupası’nın ise altı ülke ve üç kıtaya yayılması planlanıyor. Açılış maçlarının Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanması, turnuvanın geri kalanının ise Fas, Portekiz ve İspanya’da düzenlenmesi bekleniyor.

SADECE AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA’YA AİT DEĞİL

Infantino, Dünya Kupası’nın “sadece Avrupa ve Güney Amerika’ya ait olmadığını” vurgulayarak daha fazla ülkenin turnuvada yer almasının futbolun gelişimi açısından önemli olduğunu savundu. “Her ülke Dünya Kupası’nda yer alma hayali kurabilmeli. Küçük ülkelere fırsat vermezseniz gelişim için motivasyonları azalır” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, 48 takımlı formatın “yüzde 100 başarılı” olduğunu da dile getirirken, bu genişleme bazı kesimler tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Eleştiriler, turnuvanın kalitesinin düşebileceği ve eleme sisteminin anlamını yitirebileceği yönünde yoğunlaşıyor.