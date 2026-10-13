İngiliz gazetesi The Times, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Gazetenin araştırmasına göre Infantino, FIFA'dan aldığı resmi maaş ve primlerin ötesinde, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki organizasyonu için kurulan şirket üzerinden ek gelir elde etti. Haberde, söz konusu ödemelerin kamuoyuna açıklanan mali raporlarda yer almadığı öne sürüldü.

626 BİN DOLARLIK KİRA GİDERİ

The Times'ın haberinde, FIFA'nın 2016'dan bu yana başkan ve genel sekreterinin maaşlarını yıllık olarak açıklama taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı. FIFA'nın 2024 yılı mali raporuna göre Infantino'nun o yılki geliri 4 milyon 274 bin İsviçre frangı olarak açıklandı. Ancak haberde, ABD'deki vergi makamlarına sunulan ve 2026 Dünya Kupası organizasyonu için kurulan FWC2026 US Inc adlı şirkete ait belgelerde, Infantino'ya ayrıca milyonlarca dolarlık ödeme yapıldığı iddia edildi.

Gazete, söz konusu ödemelerin 626 bin 229 dolarlık bölümünün “diğer bildirilebilir tazminat” kapsamında gösterildiğini yazdı. Haberde, bu tutarın Infantino'nun Miami Beach'teki Sunset Islands bölgesinde bulunan villasının kira giderlerinin karşılanmasında kullanıldığı öne sürüldü.

FIFA'nın, söz konusu ödemelerin neden yıllık mali raporda yer almadığına ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi. The Times'ın görüştüğü kaynaklar ise Infantino'nun 2025 ve 2026 yıllarında da benzer veya daha yüksek tutarlarda ek ödemeler aldığı iddiasını dile getirdi. Söz konusu iddialara ilişkin ayrıntılar İngiliz basınında gündeme gelirken, haberin merkezindeki ek ödemelerin kapsamı ve mali raporlarda neden ayrı şekilde açıklanmadığı tartışma konusu oldu.