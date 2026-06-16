2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. İranlıların tüm zorluklara rağmen göstermiş olduğu performans alkış topladı. İran Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde kamp planlarını defalarca değiştirmek zorunda kalırken ABD’ye giriş izinleri, personel vizeleri ve taraftar organizasyonlarıyla ilgili yaşanan kısıtlamalar dikkat çekmişti.

‘DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJ VERİYORSUNUZ’

Yeni Zelanda maçının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın soyunma odasına indi. İranlı futbolcuları kutlayan Infantino, oyuncuların dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Infantino’nun açıklamaları şu şekilde: “Neler yaşadığınızı biliyorum, anlıyorum ama siz her şeyden daha güçlüsünüz. Tüm dünyaya, Dünya Kupası'nda olduğunuzu gösterdiniz. Stadyumu takımın arkasında birleştirdiniz. Dünyaya güçlü mesaj veriyorsunuz.”