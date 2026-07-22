ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu görmek istediği iddia edildi. Tartışmalı geçen Dünya Kupası’nda sürekli eleştirilen ve futbolun içine siyaset bulaştırmakla suçlanan Infantino Dünya Kupası organizasyonu sırasında Donald Trump ile yakın bir ilişki kurmuştu.

NY Post'un haberine göre; 56 yaşındaki İsviçre doğumlu Gianni Infantino'nun, Trump'ı organizasyona dahil etmek için özel çaba gösterdiği ve Aralık ayında FIFA'nın ilk Barış Ödülü'nü kendisine verdiği hatırlatıldı.

BM SEKTERERİNİN GÖREVİ SONA ERİYOR

Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan BM Genel Sekreteri António Guterres'in yerine yapılacak seçimlerde yeni isim bu yıl belirlenecek. Adayın göreve gelebilmesi için önce 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alması, ardından da BM Genel Kurulu tarafından resmen seçilmesi gerekiyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesinin veto hakkı bulunuyor.

MAAŞI DÜŞECEK

Haberde, Gianni Infantino'nun bu göreve sıcak bakıp bakmadığının henüz bilinmediği, Trump'ın da konuyu kendisiyle ne ölçüde görüştüğünün netlik kazanmadığı belirtildi. Haberde, FIFA Başkanı olarak yıllık yaklaşık 6 milyon dolar kazanan Infantino'nun BM Genel Sekreteri olması halinde önemli bir gelir kaybı yaşayacağı da aktarıldı. BM Genel Sekreteri'nin yıllık maaşının yaklaşık 418 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un Belçika maçı öncesindeki bir maçlık cezasının Trump'ın devreye girmesiyle kaldırılmış bu karar büyük tepki çekmişti.