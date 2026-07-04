FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’nda her yerde hazır bulunan bir figür haline geldi. Qatar Airways’in sağladığı özel jet uçuşlarıyla 31 bin mil yol katetti ve günde en az bir maçı izledi. Yayıncı kuruluşlar da onu ekranda göstermeye mecbur. Infantino’nun sürekli görünmesi, aldığı devasa maaşla eşzamanlı birçok eleştiriye cevap.

İnfantino'ya Dünya Kupası öncesi %33 zam yapıldı. Infantino’nun yıllık temel ücreti 3.3 milyon Dolar olarak değişmeden kaldı. Ancak ikramiyesi 2.78 milyon Dolar’a yükseldi. Infantino’nun önceki iki yılda aldığı yıllık ikramiye 2 milyon Dolar olmuştu. Her maçta ekranda görünerek de bütün dünyaya “Ben aldığım maaşı hak ediyorum” mesajı veriyor