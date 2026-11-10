Arsenal'in eski teknik direktörü ve FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in, FIFA başkanlığı için aday olmayı düşündüğü iddia edildi. BBC'nin haberine göre, 77 yaşındaki Wenger başkanlık yarışına girmeyi planlıyor.

Wenger'in, Dünya Kupası haklarının satışı projesinde mevcut başkan Gianni Infantino ile fikir ayrılıkları yaşadığı belirtildi. Fransız futbol insanı, daha önce projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu stratejik plana dahil değildim ve projeden ilk olarak medya aracılığıyla haberdar oldum. Projeyi geri çekme kararı kesinlikle gerekliydi ve tartışma konusu olamazdı, çünkü oyunumuza bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir FIFA'ya kesinlikle inanıyorum."

SON BAŞVURU 18 KASIM'DA

77. FIFA Kongresi, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilecek. 2016'dan bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürüten Infantino'nun yeniden aday olması bekleniyor.

Eski Tottenham oyuncusu Ramon Vega, adaylığını resmen açıklayan ilk isim oldu. Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima da başkanlığa aday olma niyetini kamuoyuyla paylaştı.

FIFA Başkanlığı seçimleri için son başvuru tarihi 18 Kasım 2026 olarak belirlendi.