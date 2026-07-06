FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savundu.

Infantino açıklamasında, kararla ilgili tartışmaları ve yorumları gördüğünü belirterek, "FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetti: "Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."

FIFA BELÇİKA'NIN İTİRAZINI REDDETTİ

FIFA, Belçika'nın ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Belçika Futbol Federasyonunun yargılama sürecine taraf olmaması ve bu nedenle karara itiraz etme hakkının bulunmaması" gerekçesiyle kurulun bu kararı aldığı belirtildi.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.