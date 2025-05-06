CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın iki çocuğunu öldüren bir katil olduğunun ortaya çıkmasının ardından infaz sistemindeki boşluklar da tartışmalara neden oldu. İnfaz sistemine dair istatistikler ise oldukça düşündürücü.

YÜZDE 45'İ YENİDEN SUÇ İŞLİYOR

Türkiye gazetesinin Adalet Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor.

"KORKUNÇ RAKAMLAR"

Adalet Bakanlığı kaynakları, “İnfaz rejiminde asıl amaç topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

Tengioğlu, 2004 yılında iki çocuğunu katlettiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Tengioğlu, 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edildi.