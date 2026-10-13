ABD’nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkum edilen Christa Pike’ın zehirli iğneyle infaz girişiminden sağ kurtulması büyük tartışma yarattı.

İLETİŞİM KRİZİ YAŞANDI

İki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen hayatını kaybetmeyen Pike hastaneye kaldırılırken, ortaya çıkan acil çağrı kayıtları cezaevinde ciddi bir iletişim krizi yaşandığını gösterdi. Olayın ardından eyaletteki infazlar yıl sonuna kadar askıya alındı.

ACİL ÇAĞRI İLK ETAPTA ASILSIZ SANILDI

30 Eylül’de Riverbend Cezaevi’nde gerçekleştirilen infaz sırasında 50 yaşındaki Pike’a pentobarbital adlı kimyasal madde uygulandı. Ancak infazın ardından Pike’ın yaşamını yitirmediği anlaşıldı ve acilen hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

BBC’de yer alan habere göre, infaz gecesine ait acil çağrı kayıtları, cezaevi yönetimi ile sağlık ekipleri arasında yaşanan karmaşayı ortaya çıkardı.

Saat 20.40’ta cezaevinden yapılan ilk çağrıda bir görevli, yaklaşık bir saat önce başlayan infazda Pike’a 10 gram pentobarbital verildiğini ancak hayatını kaybetmediğini bildirdi ve ambulans istedi. Arayan görevlinin güvenlik kodunu doğrulayamaması nedeniyle çağrı ilk etapta asılsız olarak değerlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ CEZAEVİNE GECİKMELİ GİRDİ

Saat 21.07’de cezaevinin merkez komuta birimiyle yapılan görüşmede, yetkililerin acil çağrıyı kendilerinin yapmadığını belirtmesi karışıklığı daha da artırdı.

Çağrının gerçek olduğu saat 21.11’de doğrulandı. Sağlık ekiplerinin cezaevine girişine kadar yaşanan gecikmenin, Pike’a müdahaleyi de aksattığı öne sürüldü.

Saat 21.34’te Pike hastaneye sevk edilirken bir sağlık görevlisinin, cezaevinin hastanenin konumundan haberdar olduğundan emin olunması gerektiğini söylediği kayıtlara yansıdı.

İNFAZIN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞU AÇIKLANMADI

Pike’ın hukuk ekibi, infazda kullanılan pentobarbitalin damar yoluna yeterli miktarda ulaşmak yerine deri altına yayılmış olabileceğini savundu. Eyalet Ceza İnfaz Kurumu ise işlemin neden başarısız olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Zehirli iğneyle idam girişiminden sağ kurtulan tek kişi olduğu belirtilen Pike, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine götürüldü. Avukatları, müvekkillerinin sağlık durumunun iyileştiğini bildirdi ancak cezaevi koşullarında gördüğü tedaviye ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

EYALETTEKİ TÜM İNFAZLAR ASKIYA ALINDI

Yaşananların ardından Tennessee’deki tüm infazlar yıl sonuna kadar durduruldu. Eyalet Ceza İnfaz Kurumu Başkanı görevinden istifa ederken, Vali Bill Lee olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Pike’ın avukatları, Vali Lee’den müvekkillerinin cezasının şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevrilmesini istedi. Bazı Cumhuriyetçi eyalet milletvekilleri ise farklı bir infaz yönteminin uygulanmasını savundu.

1995’TEKİ CİNAYET NEDENİYLE İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Christa Pike ve o dönemki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, 1995 yılında Colleen Slemmer’ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulundu. Cinayet sırasında reşit olmayan Shipp, idam cezasından muaf tutularak cezaevine gönderildi.

Slemmer’ın annesi, başarısız infaz sürecini “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi.