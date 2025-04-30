Bir süredir tartışılan 10. Yargı Paketi'ne ilişkin en önemli başlığın “infaz düzenlemesi” olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; AKP’li kaynaklar, yasanın çıkması için PKK’nın silah bıraktığını net olarak açıklaması gerektiğine işaret etti. Edinilen bilgilere göre söz konusu açıklama için gözler, terör örgütü PKK’nın kongresine çevrildi.

İMRALI HEYETİ TALEPLERİNİ ANLATTI

2020 yılında yapılan infaz düzenlemesiyle de kapsamında bazı suçlarda şartlı salıverilme oranı yarı yarıya indirilmişti.

Hırsızlık, mala zarar verme, hakaret, taksirle adam öldürme gibi suçlar için infaz oranı düşürülmüş ve cezasının yarısını çekenler serbest bırakılmıştı. Ancak, terör, kasten adam öldürme, cinsel istismar, çocuklara karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticaretini de içeren suçlar kapsam dışında olmuştu.

DEM Parti İmralı heyeti de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlanması nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinde infaz yasası değişikliğini gündeme getirdi. Söz konusu yeni düzenlemenin terör suçlarını kapsaması da konuşuluyor. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklular hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanarak tahliye edilmesi ve hasta mahkumların tahliyesi de İmralı heyetinin talepleri arasında yer alıyor.

SİLAH BIRAKMANIN KONGREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

AKP’li kaynakların ise sözü geçen düzenlemenin somutlaşması için “terör örgütü PKK’nın net olarak silahları bıraktığını açıklamasının beklendiğini” öne sürüldü

DEM Parti’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi ve infaz yasasında yer alması talebinde bulunduğu maddelerin, ancak silahlar bırakıldığı zaman konuşulabileceğini ifade eden AKP’li kaynaklar, silah bırakma gerçekleşmeden bu tür taleplerin ele alınmayacağını dile getiriyor.

Söz konusu silah bırakma çağrısı için de gözler terör örgütü PKK’nın kongresine çevrildi. Bugün yapılacağı siyaset kulislerinde konuşulan ancak net tarihi açıklanmayan kongrede PKK’nın silahları bıraktığını açıklaması bekleniyor.