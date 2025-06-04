Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen "10. Yargı Paketi" olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren Kanun Teklifi'yle ilgili yeni gelişme yaşandı.
İnfaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı.
Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.
Böylece en az 19 bin kişiye tahliye yolu açılmış olacak. Tahliyelerin sabaha karşı gerçekleşmesinin bekleniyor.