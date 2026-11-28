Zehirli iğneyle gerçekleştirilen iki infaz girişimini de atlatan Pike'ın avukatları, cezaevi yetkililerinin mahkumun ruh sağlığı uzmanlarına erişimini kısıtladığı gerekçesiyle 23 Kasım'da Davidson County Mahkemesi'ne acil bir dilekçe sundu.

Başarısız infaz sırasında damarının yırtıldığını ve ilacın koluna sızarak ciddi yanık ve şişliklere yol açtığını savunan savunma ekibi, yaşanan bu travmanın Pike'ın çocukluğundan kalan psikolojik hasarı daha da ağırlaştırdığını ileri sürdü.

CEZAEVİ YÖNETİMİNE 'KISITLAMA' SUÇLAMASI

Mahkemeye sunulan dokuz sayfalık dilekçede, iki klinik psikoloğun gerekli test cihazlarıyla cezaevine girerek Pike ile görüşmesine izin verilmesi ve cezaevi görevlilerinin bu uzmanların tuttuğu notları incelemesinin yasaklanması talep edildi.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu'nu "endişe verici kısıtlamalar" uygulamakla suçlayan avukat Luke Ihnen, müvekkilinin gördüğü zararın boyutunu tespit edecek uzmanlara ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalmaması gerektiğini belirtti. Pike'ın hukuk ekibi ayrıca tecrit uygulamasının sona erdirilmesini, yeni kıyafetler verilmesini ve başarısız infazda kullanılan pentobarbital adlı ilacın laboratuvar ortamında analiz edilmesini talep ediyor.

CHRİSTA PİKE NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

ABD tarihinde idam cezası alan en genç kadınlardan biri olarak kayıtlara geçen Christa Pike, henüz 18 yaşındayken işlediği kan donduran cinayet nedeniyle 1996 yılında hüküm giymişti.

Ocak 1995'te 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşını elinden almaya çalışmakla suçlayan Pike, sevgilisi Tadaryl Shipp ve bir başka suç ortağıyla birlikte genç kızı terk edilmiş bir santrale çekmişti.

Yarım saat boyunca işkence edilen, göğsüne sembol kazınan ve başı asfalt parçasıyla ezilerek öldürülen Slemmer cinayetinin ardından Pike idama mahkum edilirken, olay tarihinde 17 yaşında olan suç ortağı Shipp ise şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası almıştı.