ABD'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike'ın infaz sürecinde yaşanan aksaklıklar, eyalet yönetimi ile hukukçuları karşı karşıya getirdi. Ceza infaz kurumunun yeni bir girişimde bulunma ihtimaline karşı avukatlar, ABD Anayasası'nda yer alan "zalimce ve olağandışı ceza yasağı" maddesini gerekçe göstererek engelleme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Hukuk uzmanları, eyaletin aynı yıl içinde iki farklı infazda sorun yaşamasını ve Pike'ın sahip olduğu damar rahatsızlıkları ile kan pıhtılaşması sorunlarını öne sürerek zehirli iğne yönteminin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

ELEKTRİKLİ SANDALYE VE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ MASADA

Eyalet yönetiminin infazı farklı bir yöntemle gerçekleştirmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Pike'ın cinayeti 1995 yılında işlemiş olması sebebiyle yasal olarak elektrikli sandalye seçeneği kapsama giriyor. Ancak bu adımın atılabilmesi için mahkumun zehirli iğne hakkından yazılı olarak feragat etmesi, ardından Valilik ve Eyalet Meclisi onayının alınması gerekiyor.

SAĞLIK DURUMU VE ZİHİNSEL HASAR İNFAZI ENGELLEYEBİLİR

İnfaz girişimi sırasında zerk edilen kimyasalların olası bir beyin hasarına veya zihinsel kayba yol açmış olma ihtimali, tüm infaz sürecini tamamen durdurabilir. Yasalar uyarınca, idama çarptırılma nedenini ve suçunu kavrayamayacak durumda olan mahkumların infaz edilmesi anayasal olarak yasaklanıyor. Mahkumun sağlık durumuna ilişkin yapılacak detaylı incelemeler yeni bir girişimin önüne geçebilir.

VALİ BILL LEE CEZAYI MÜEBBETE ÇEVİREBİLİR

Süreçte en kritik yetki ise Eyalet Valisi Bill Lee'nin elinde bulunuyor. Vali Lee, yetkisini kullanarak cezayı şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse dönüştürebilir. Cezaevindeki aksaklığa ilişkin başlatılan bağımsız soruşturmanın bir ihmal veya protokol ihlali saptaması durumunda valinin bu yetkiyi kullanma olasılığının artacağı belirtiliyor.

Yeni bir infaz tarihi belirleme yetkisi eyalet yüksek mahkemesinde olsa da, eyaletteki tüm infazların yıl sonuna kadar durdurulması, devam eden soruşturma ve Pike'ın sağlık durumundaki belirsizlikler nedeniyle takvimin uzun süreli bir gecikmeye uğraması bekleniyor.